ФСБ сообщила об обнаружении в ДНР схрона бомб с отравляющим веществом

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В ДНР неподалеку от села Ильинка обнаружен украинский схрон с взрывными устройствами, начиненными хлорпикрином — боевым отравляющим веществом, сообщает ФСБ. Устройства предназначены для сброса с беспилотников.

Заведено дело по статье о производстве и хранении оружия массового поражения (ст. 355 УК), она предусматривает до десяти лет лишения свободы.

«ВСУ стимулирует применение химического оружия в нарушение международных обязательств по конвенции ОЗХО, а по мере продвижения российских войск такого рода антигуманная деятельность с их стороны только усиливается», — заявила ФСБ.

Использование хлорпикрина запрещено Конвенцией о запрещении химического оружия.

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