ФСБ сообщила об обнаружении в ДНР схрона бомб с отравляющим веществом
В ДНР неподалеку от села Ильинка обнаружен украинский схрон с взрывными устройствами, начиненными хлорпикрином — боевым отравляющим веществом, сообщает ФСБ. Устройства предназначены для сброса с беспилотников.
Заведено дело по статье о производстве и хранении оружия массового поражения (ст. 355 УК), она предусматривает до десяти лет лишения свободы.
«ВСУ стимулирует применение химического оружия в нарушение международных обязательств по конвенции ОЗХО, а по мере продвижения российских войск такого рода антигуманная деятельность с их стороны только усиливается», — заявила ФСБ.
Использование хлорпикрина запрещено Конвенцией о запрещении химического оружия.
В мае ФСБ нашла другой схрон — он принадлежал украинским диверсантам, тайник нашли в Курахово в ДНР. В схроне с иностранным вооружением обнаружили два пулемета, 20 гранатометов разных типов, 300 выстрелов к автоматическим гранатометам, четыре противотанковые мины, 36 минометных снарядов калибра 120 мм и более 30 гранат.
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