Роспотребнадзор назвал места, где разрешено купание в Москве

Управление Роспотребнадзора по Москве запретило купание в ряде водоемов столицы из-за несоответствия качества воды санитарным нормам, сообщило ведомство.

По состоянию на 3 июля, из 14 зон отдыха купаться можно в четырех. Это озеро Белое, озеро Мещерское, Пионерский пруд и Тропарево.

Согласно результатам лабораторных исследований, еще в четырех зонах отдыха вода водоемов не соответствует требованиям по микробиологическим показателям. Это Серебряный бор-2, Серебряный бор-3, озеро Черное и Школьное озеро, купаться там не рекомендуется. Отдых без купания разрешен в зонах отдыха Левобережье, на пляже «Динамо», Головинских прудах и Большом Садовом пруду.

Кроме того, с начала летнего сезона две зоны отдыха — Большой городской пруд в Зеленограде и Путяевский пруд № 1 — находятся на реконструкции.

В Роспотребнадзоре отметили, что территория указанных зон отдыха может использоваться для пляжного отдыха, занятий спортом и других видов досуга.

Всего в рамках контроля за санитарно-эпидемиологической безопасностью купания по состоянию на 3 июля для проведения исследований было отобрано 530 проб воды, выполнено 3886 исследований, добавили в ведомстве.

В конце мая Роспотребнадзор признал безопасными для купания семь зон отдыха в Москве, в том числе озеро Белое, озеро Черное, Школьное озеро и Тропарево.