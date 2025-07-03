Дочь актрисы Шелиги рассказала о ее болезни перед смертью
Незадолго до смерти актриса Татьяна Шелига находилась в тяжелом состоянии, об этом написала ее дочь в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской на территории России и запрещена).
За несколько дней до смерти Шелиги, 30 июня, ее дочь сообщила, что актриса находится в очень тяжелом состоянии и «почти не пользуется телефоном».
«Иногда звонки ее будят, а она не понимает, что происходит. Состояние у нее очень непростое. Она почти все время в бреду», — рассказала дочь артистки украинскому телеканалу 1+1.
ТСН также сообщает, что в последние месяцы жизни состояние актрисы было тяжелым, а в начале 2022 года она перенесла серьезную операцию на сердце. Из-за проблем с аортой Шелиге установили стент, но ее состояние все равно начало ухудшаться. В итоге, как уточняет украинская служба Би-би-си, она перестала самостоятельно двигаться и лежала практически парализованной.
Шелиге было 76 лет. Она начала сниматься еще в СССР, среди ее ролей была работа в фильме «Про Витю, про Машу и морскую пехоту». В поздние годы она снималась в российских и украинских сериалах, в их числе — «Коли ми вдома», «Возвращение Мухтара 7», «Срочно ищу мужчину».
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