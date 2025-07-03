Путин предложил менять «счастье» из тайги на картошку из Белоруссии
На выставке в Национальном центре «Россия» в Москве президент России Владимир Путин в шутку предложил менять приносящие человеку «счастье» сахарные сиропы и другие товары из Сибири на картофель из Белоруссии, пишет ТАСС.
На выставке президент ознакомился с продукцией компании «Дикая Сибирь», которая производит варенья и сиропы из таежных ягод, трав и орехов. Глава компании Александр Деев заявил Путину, что человек, употребляя сахарный сироп, испытывает чувство, близкое к счастью, благодаря синтезу серотонина. Путин поинтересовался у него, «сколько стоит счастье». Цена сиропа оказалась 204 руб.
Предприниматель отметил, что последние два месяца 5% заказов компании приходится на потребителей из Белоруссии. «Будем менять на картошку», — предложил президент, смеясь. Деев ему ответил, что «даже с картошкой получается вкуснее».
Предприниматель подарил одну баночку президенту. Путин назвал Деева, отца пятерых детей, «очень счастливым человеком» и передал лучшие пожелания его жене и детям.
В конце мая Путин на встрече с представителями деловых кругов обсудил, в частности, проблемы обеспечения населения картофелем и другими овощами. Он предложил закупать картофель в Белоруссии, поскольку «там большие специалисты по картошке». Однако заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин ответил, что в соседнем государстве закончился этот корнеплод, что вызвало у Путина удивление.
После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусам необходимо вырастить столько картофеля, чтобы хватило и Белоруссии, и России. Лукашенко подчеркнул, что речь идет не о благотворительности, а о «приличных деньгах» и «приличных ценах».
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