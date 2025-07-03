 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Путин предложил менять «счастье» из тайги на картошку из Белоруссии

Путин предложил менять «счастье» из тайги на картошку из Белоруссии
Video

На выставке в Национальном центре «Россия» в Москве президент России Владимир Путин в шутку предложил менять приносящие человеку «счастье» сахарные сиропы и другие товары из Сибири на картофель из Белоруссии, пишет ТАСС.

На выставке президент ознакомился с продукцией компании «Дикая Сибирь», которая производит варенья и сиропы из таежных ягод, трав и орехов. Глава компании Александр Деев заявил Путину, что человек, употребляя сахарный сироп, испытывает чувство, близкое к счастью, благодаря синтезу серотонина. Путин поинтересовался у него, «сколько стоит счастье». Цена сиропа оказалась 204 руб.

Лукашенко после слов Путина поручил вырастить больше картофеля
Общество
Александр Лукашенко

Предприниматель отметил, что последние два месяца 5% заказов компании приходится на потребителей из Белоруссии. «Будем менять на картошку», — предложил президент, смеясь. Деев ему ответил, что «даже с картошкой получается вкуснее».

Предприниматель подарил одну баночку президенту. Путин назвал Деева, отца пятерых детей, «очень счастливым человеком» и передал лучшие пожелания его жене и детям.

В конце мая Путин на встрече с представителями деловых кругов обсудил, в частности, проблемы обеспечения населения картофелем и другими овощами. Он предложил закупать картофель в Белоруссии, поскольку «там большие специалисты по картошке». Однако заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин ответил, что в соседнем государстве закончился этот корнеплод, что вызвало у Путина удивление.

После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусам необходимо вырастить столько картофеля, чтобы хватило и Белоруссии, и России. Лукашенко подчеркнул, что речь идет не о благотворительности, а о «приличных деньгах» и «приличных ценах».

Читайте РБК в Telegram.

В Челябинске мужчина выиграл ₽100 млн после сна жены про паука

В 10 мегаполисах цена жилья с учетом ипотеки превысила ₽1 млн за «квадрат»

Покупатель ТЦ «Мега» раскрыл дедлайн владельца IKEA по обратному выкупу

Генпрокуратура потребовала передать государству активы владельца «Южуралзолота»

Маск предложил отправить МКС «на пенсию»

The Economist: США прекратили поставки Украине всех вооружений

Сын Трампа попросил ЦРУ продолжить разоблачать ложь о вмешательстве России в выборы США

ВОЗ призвала весь мир повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкое

Карпин: Зарплаты футболистов в России завышены на 50%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Минаева
Владимир Путин Россия товары продукты Белоруссия картофель
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путину ответили, что передать Трампу во время разговора. Видео
Политика
Путин заинтересовался предложением участника АСИ об экономии 5 трлн руб.
Политика
В Кремле рассказали о разговоре Трампа и Путина «на одной волне»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 93,13 (+0,45) Инвестиции, 19:34 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 78,78 (+0,13) Инвестиции, 19:34
Конгресс США принял «прекрасный билль» Трампа Политика, 21:36
Профилактика деменции: как защитить мозг с возрастом РБК и Мемини, 21:24
Замена водительского удостоверения в 2025: советы, лайфхаки, подсказки Авто, 21:24
«Аэрофлот» отменил рейсы в Тегеран из-за ограничений Ирана Общество, 21:21
Россия признала Исламский Эмират Афганистан Политика, 21:18
Испанский мотогонщик погиб в 20 лет Спорт, 21:03
Прокуратура проверит затопление лодки, на борту которой был Павел Воля Общество, 20:52
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Москалькова обратилась к омбудсмену Азербайджана из-за задержания россиян Политика, 20:45
В Москве задержали азербайджанского авторитета Вагифа Бакинского Политика, 20:37
Умер голливудский актер Майкл Мэдсен Общество, 20:34
Какие причины провоцируют выпадение и ухудшение качества волос РБК и Пантовигар, 20:30
Дочь актрисы Шелиги рассказала о ее болезни перед смертью Общество, 20:30
РФС объяснил дисквалификацию футболиста на год за «перевод другу» Спорт, 20:28
Путин предложил менять «счастье» из тайги на картошку из Белоруссии Экономика, 20:27