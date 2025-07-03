Трамп и Путин обсудили обмен кинопродукцией между США и Россией

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина была высказана мысль об обмене между двумя странами кинопродукцией, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков на брифинге, передает корреспондент РБК.

Путин проинформировал, что перед разговором общался с представителями российского бизнес-сообщества. Кинопродукция обеих стран могла бы продвигать традиционные ценности, близкие России и нынешней администрации президента США, рассказал Ушаков.

По словам Ушакова, Трамп сказал, что ему идея обмена кинопродукцией импонирует.

В марте в ходе одного из телефонных разговоров Трамп поддержал идею Путина организовать матчи НХЛ и КХЛ. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что это была «лишь одна из идей» для обдумывания и тут «много нюансов».