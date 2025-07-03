В Германии сириец с молотком и топором напал на пассажиров поезда
Мужчина с топором напал на пассажиров поезда ICE в Баварии, пострадали по меньшей мере четверо, сообщает издание Focus Online.
Инцидент произошел в районе немецкого Штраскирхена. По информации Bild, злоумышленник при себе имел также молоток. По данным полиции, пострадали четыре человека — у них травмы разных степеней тяжести, угрозы их жизням нет. Bild со ссылкой на представителя Баварского Красного Креста пишет о пяти пострадавших: один человек получил серьезные травмы, трое других получили ранения средней степени тяжести и еще один человек получил легкие ранения.
Пассажиры задействовали стоп-кран, и поезд остановился. Одному из них, по информации издания, удалось обезвредить нападавшего: он выхватил у него один из инструментов и ударил в ответ. После этого другие пассажиры помогли обезвредить злоумышленника. Нападавший получил тяжелые травмы, его задержали, оказав медпомощь.
Bild пишет, что нападавший — гражданин Сирии. В момент нападения в поезде, следовавшем в Вену, находилось примерно 500 человек. На место прибыли около 150 спасателей, полиция и пожарные.
В мае не менее 12 человек пострадали после нападения с ножом на главном вокзале Гамбурга в Германии.
Инцидент произошел на платформе между 13-м и 14-м путями. По данным Bild, полиция арестовала женщину, при этом издание не уточняет, какое отношение она имеет к нападению. Тогда же полиция по региону сообщила о «крупной полицейской операции» на вокзале.
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