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В Югре мужчина вклеил фото в чужие паспорта для сдачи экзаменов в ГАИ

В Югре мужчина вклеил фото в чужие паспорта для сдачи экзаменов в ГАИ
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В Югре житель Сургута вклеил свои фотографии в чужие паспорта для сдачи экзаменов в ГАИ, сообщила полиция Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) в телеграм-канале.

Мужчине предъявили обвинение в двух эпизодах использования заведомо поддельного паспорта гражданина России.

Противоправную деятельность пресекли в декабре 2024 года, когда обвиняемый пытался зарегистрироваться на сдачу экзамена в Госавтоинспекции, но инспекторы распознали обман.

Обвиняемый собирался помочь сдать экзамен местному жителю, которого ранее лишили права управления транспортным средством за вождение в состоянии опьянения. У него закончился срок лишения, и ему нужно было снова сдавать экзамен.

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Фото:Александр Сухов / РИА Новости

До этого в ноябре у обвиняемого уже получилось сдать теоретический экзамен на знание ПДД за другого человека. После раскрытия аферы результаты проверки аннулировали.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до одного года.

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Полина Минаева
МВД Югра ГАИ экзамен уголовное дело
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