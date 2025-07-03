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Политика ,  
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Назвавшего Югру «родиной» узбеков депутата Таги-Заде лишили зарплаты

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 Халид Таги-заде (Фото: Дума Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)

Дума Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) лишила зарплаты депутата от фракции КПРФ Халида Таги-Заде, который назвал регион «исторической родиной» узбеков, пишет местное издание 86.ru.

Проект постановления думы Югры «О прекращении осуществления депутатской деятельности на постоянной профессиональной основе» рассмотрели 3 июля на заседании. Решение принято большинством голосов.

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Фото:Владимир Песня / РИА Новости

При этом спикер думы Борис Хохряков заявил, что такое решение принято не из-за того, что Таги-Заде назвал Югру «исторической родиной» узбеков, а из-за недостаточно эффективной работы депутата. Так, Таги-Заде не явился на комиссию думы по этике, куда был вызван в начале июня, когда находился в отпуске.

Сам Таги-Заде заявил, что его лишили зарплаты именно за высказывание об узбеках, которое было истолковано журналистами неправильно и за которое он позже извинился, пишет «Уралинформбюро».

Депутат также обратил внимание, что постановление, на которое ссылались народные избранники при решении лишить его зарплаты, — «О депутатах Думы ХМАО, осуществляющих свои функции на постоянной профессиональной основе», вступило в силу только 20 июня, а по Конституции России закон обратной силы не имеет, если ухудшает положение человека.

«А у меня семья, дети есть», — отметил он и добавил, что не получал решения комитета думы на руки, депутата цитирует Muksun.fm.

В мае Таги-Заде во время обсуждения миграционной политики в думе заявил, что Югра и часть Тюменской области исторически были Сибирским ханством, которым правил хан Кучум. «Это правящая узбекская династия выходцев из Бухарского ханства. Может, они ездят сюда на историческую родину», — сказал тогда Таги-Заде.

По словам депутата, у него не было намерения кого-то оскорбить. «Я мысль не успел договорить. А мысль была такая: не все едут, чтобы присосаться к бюджету. Некоторые — с хорошими намерениями», — пояснил он.

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Полина Минаева
депутат ХМАО Дума ХМАО органы власти
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