Росавиация ввела временные ограничения на полеты в Ижевске и Нижнекамске
В аэропорту Ижевска в Удмуртии приостановили прием и отправку самолетов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Ижевск», — говорится в сообщении, опубликованном в 14:53 мск.
Позднее, в 15:16, в телеграм-канале Кореняко появилось предупреждение о приостановке полетов в Нижнекамске в республике Татарстан и также из соображений безопасности.
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил об атаке двух БПЛА на объект на территории республики. По его словам, один из дронов до цели не долетел и был сбит, другой — попал в «технические сооружения».
«Сейчас ликвидируются последствия. Информации о жертвах и пострадавших нет», — уточнил глава региона.
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