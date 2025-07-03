 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Росавиация ввела временные ограничения на полеты в Ижевске и Нижнекамске

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алена Селезнева / ТАСС
Фото: Алена Селезнева / ТАСС

В аэропорту Ижевска в Удмуртии приостановили прием и отправку самолетов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Ижевск», — говорится в сообщении, опубликованном в 14:53 мск.

Позднее, в 15:16, в телеграм-канале Кореняко появилось предупреждение о приостановке полетов в Нижнекамске в республике Татарстан и также из соображений безопасности.

Глава Удмуртии сообщил о 42 пострадавших после атаки БПЛА в Ижевске
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил об атаке двух БПЛА на объект на территории республики. По его словам, один из дронов до цели не долетел и был сбит, другой — попал в «технические сооружения».

«Сейчас ликвидируются последствия. Информации о жертвах и пострадавших нет», — уточнил глава региона.

Читайте РБК в Telegram.

В Челябинске мужчина выиграл ₽100 млн после сна жены про паука

В 10 мегаполисах цена жилья с учетом ипотеки превысила ₽1 млн за «квадрат»

Покупатель ТЦ «Мега» раскрыл дедлайн владельца IKEA по обратному выкупу

Генпрокуратура потребовала передать государству активы владельца «Южуралзолота»

Маск предложил отправить МКС «на пенсию»

The Economist: США прекратили поставки Украине всех вооружений

Сын Трампа попросил ЦРУ продолжить разоблачать ложь о вмешательстве России в выборы США

ВОЗ призвала весь мир повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкое

Карпин: Зарплаты футболистов в России завышены на 50%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Денис Малышев
Военная операция на Украине Ижевск Нижнекамск БПЛА
Материалы по теме
В Воронежской области БПЛА повредили несколько домов
Политика
Глава Удмуртии доложил Путину о последствиях атаки БПЛА в Ижевске
Политика
Богомаз рассказал о последствиях атаки БПЛА на Брянск
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 92,68 (-0,07) Инвестиции, 02 июл, 17:25 Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 78,65 (+0,24) Инвестиции, 02 июл, 17:25
Путину ответили, что передать Трампу во время разговора. Видео Политика, 17:06
Названы районы Москвы — лидеры по снижению цен на новостройки за квартал Недвижимость, 17:01
«Коммерсантъ» узнал обстоятельства гибели замглавкома ВМФ Гудкова Политика, 16:59
Минкульт опроверг запрет азербайджанцам ходить на культурные мероприятия Общество, 16:56
ЦБ сообщил об обсуждении мер для устранения налогового казуса в ходе IPO Инвестиции, 16:55
Чек-лист по улучшению состояния волос и кожи головы РБК и Пантовигар, 16:55
Купил и переехал: чем интересна недвижимость с премиальной отделкой Недвижимость, 16:55
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Криптомиллиардер откусил палец напавшему преступнику и избежал похищения Крипто, 16:54
Трамп вслед за Путиным анонсировал разговор с президентом России Политика, 16:52
Мирра Андреева вышла в третий круг на Уимблдоне Спорт, 16:45
Литва лишила россиянина ВНЖ за «слишком частые» поездки в Россию Политика, 16:44
В правление МКБ войдут менеджеры из банка ВБРР Финансы, 16:43
В России начали продавать новые кроссоверы BMW X3 Long Авто, 16:42
СК возбудил дело о халатности после схода в саратовском селе из-за цыган Общество, 16:39