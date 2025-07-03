Росавиация ввела временные ограничения на полеты в Ижевске и Нижнекамске

Фото: Алена Селезнева / ТАСС

В аэропорту Ижевска в Удмуртии приостановили прием и отправку самолетов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Ижевск», — говорится в сообщении, опубликованном в 14:53 мск.

Позднее, в 15:16, в телеграм-канале Кореняко появилось предупреждение о приостановке полетов в Нижнекамске в республике Татарстан и также из соображений безопасности.

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил об атаке двух БПЛА на объект на территории республики. По его словам, один из дронов до цели не долетел и был сбит, другой — попал в «технические сооружения».

«Сейчас ликвидируются последствия. Информации о жертвах и пострадавших нет», — уточнил глава региона.