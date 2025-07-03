Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии
Президент России Владимир Путин поздравил главу Белоруссии Александра Лукашенко с Днем независимости, сообщили на сайте Кремля.
В поздравительном письме он подчеркнул, что эта дата, приуроченная к освобождению Минска от немецко-фашистских захватчиков, имеет особое значение для народов обеих стран, которые вместе внесли решающий вклад в победу.
Путин отметил прочные братские связи между Россией и Белоруссией и продолжающееся двустороннее сотрудничество. Он выразил уверенность в том, что совместными усилиями страны смогут преодолеть любые вызовы.
«Уверен, что, действуя сообща, мы преодолеем любые трудности и еще более укрепим продуктивные двусторонние связи на благо россиян и белорусов, в интересах обеспечения стабильности и безопасности на евразийском пространстве», — говорится в письме.
Путин пожелал президенту крепкого здоровья и успехов, а гражданам Белоруссии — счастья и благополучия.
День независимости Республики Белоруссия ежегодно отмечают 3 июля, в день освобождения Минска от германской оккупации в 1944 году.
Путин традиционно каждый год поздравляет президента с Днем независимости.
2 июля 2025 года, накануне праздника, Лукашенко помиловал 16 осужденных. Среди помилованных — восемь женщин и восемь мужчин. Трое из них старше 50 лет. Двое страдают хроническими заболеваниями, у одного есть инвалидность.
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