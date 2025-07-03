Стала известна дата прощания с радиоведущим Михаилом Антоновым

Михаил Антонов (Фото: Радио Комсомольская правда / VK)

Прощание с ведущим радиостанции «Комсомольская правда» Михаилом Антоновым состоится 5 июля, сообщил РБК представитель радио.

Церемония пройдет в Центральной клинической больнице гражданской авиации по адресу: Иваньковское шоссе, 7. Она начнется в 11:30.

Антонов умер в возрасте 49 лет после продолжительной болезни. Он проработал на радио «Комсомольская правда» со дня его основания в феврале 2009 года.

«Миша был не просто голосом радио «КП». Он был и навсегда останется душой нашей радиостанции. <...> Его всегда дружеская манера общения моментально располагала любого слушателя к себе», — говорится в некрологе, выложенном на странице радиостанции.

В разное время Антонов вел программы «Дежавю», «Был бы повод», «Настоящий хит-парад». Помимо авторских проектов, он вел прямые эфиры по острым и резонансным темам.