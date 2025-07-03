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Умер ведущий радио «Комсомольская правда» Михаил Антонов

На 50-м году жизни умер ведущий радио «Комсомольская правда» Михаил Антонов
Михаил Антонов
Михаил Антонов (Фото: mikhail.antonov.1 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

После продолжительной болезни скончался в возрасте 49 лет ведущий радио «Комсомольская правда» Михаил Антонов. Сообщение о его смерти появилось утром 3 июля на странице радиостанции во «ВКонтакте». На радио «Комсомольская правда» Антонов работал со дня его основания в февраля 2009 года.

«Миша был не просто голосом радио «КП». Он был и навсегда останется душой нашей радиостанции. <...> Его всегда дружеская манера общения моментально располагала любого слушателя к себе», — говорится в сообщении.

В разное время Антонов вел программы «Дежавю», «Был бы повод», «Настоящий хит-парад». Помимо авторских проектов, он вел прямые эфиры по острым и резонансным темам.

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Антонов окончил медицинское училище, служил в Чечне, где больше года провел в медицинской роте. После демобилизации работал фельдшером до прихода на радио, рассказали его коллеги.

На приложенной к опубликованному сообщению фотографии уточняется, что журналист «ушел из жизни после продолжительной болезни». У Антонова осталась дочь. О времени и месте прощания не сообщается.

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Денис Малышев
некролог радио ИД «Комсомольская правда»
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