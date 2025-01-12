Россияне смогут увидеть самую яркую комету года ATLAS 12 января

Рано утром 12 января комету C/2024 G3 (ATLAS) можно будет наблюдать на территории России, передают «Вести» со ссылкой на научного руководителя обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стаса Короткого.

По его словам, главное условие наблюдения кометы C/2024 G3 (ATLAS) — ясная погода перед восходом. Для наблюдения специалисты рекомендуют использовать бинокли и фотоаппараты с длиннофокусными объективами.

Комету будет видно в небе по всей России, говорится в публикации сообщества AstroAlert. Местное время ее восхода в Москве — 8:00, в Санкт-Петербурге — 8:50.

В ближайшей к Земле точке C/2024 G3 окажется 13 января, пишет Wired. Возможно, она станет самой яркой в этом году: другие кометы не будут видны невооруженным взглядом, отмечает издание.

Астрономы обнаружили C/2024 G3 с помощью телескопа ATLAS 5 апреля 2024 года. По словам Короткого, блеск этой кометы может быть таким же, как у планеты Венеры.

В октябре 2024 года без бинокля можно было увидеть комету C/2023 A3 Цзыцзиньшань-ATLAS, открытую с помощью того же телескопа. Она была самой яркой за последние 13 лет.