На бывшего красноярского депутата Гольдмана завели новое уголовное дело

Роман Гольдман (Фото: goldmanroman / VK)

На бизнесмена и бывшего Красноярского депутата Романа Гольдмана завели уголовное дело за отмывание денежных средств, сообщило главное управление МВД Красноярского края в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, фигурант, уже обвиненный в хищении средств пайщиков кооператива «АгроВклад», также причастен к отмыванию более 40 млн руб.

Гольдман вывел деньги со счета кооператива под видом займа через подконтрольные ему счета «Первой заготовительной компании». Впоследствии он потратил эти деньги на свои личные нужды, например, на покупку недвижимости и автомобиль.

Против него возбуждено дело по ч. 4 ст. 174.1 УК (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Максимальное наказание — ограничение свободы на срок до семи лет.

Гольдман, президент Goldman Group, уехал из России. В ноябре 2023 года его лишили депутатских полномочий, он был членом Законодательного собрания Красноярского края с 2011 года.

Дело о мошенничестве в особо крупном размере на экс-депутата завели в ноябре 2023 года, после того как в полицию обратились более 1 тыс. пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «АгроВклад», принадлежащего обвиняемому.

Потерпевшими по делу признали 2,5 тыс. человек, суд арестовал его имущество на сумму более 4 млрд руб.

«АгроВклад» с офисами в Красноярске и Абакане занимался кредитованием агропредприятий на деньги пайщиков (в общей сложности деньги вложили 2,2 тыс. человек), организация прекратила работу с 9 ноября. В начале декабря в Арбитражный суд Красноярского края поступило два заявления с просьбой признать «АгроВклад» банкротом.