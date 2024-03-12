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Потерпевшими по делу экс-депутата Гольдмана признали 2,5 тыс. человек

МВД России: потерпевшими по делу экс-депутата Гольдмана стали 2,5 тыс. человек
Роман Гольдман
Роман Гольдман (Фото: заксобрание Красноярского края)

Потерпевшими по делу о мошенничестве в отношении экс-депутата Законодательного собрания Красноярского края Романа Гольдмана (входил в состав фракции «Единой России») признали 2,5 тысячи человек. Обвиняемый находится в международном розыске, сообщили в региональном управлении МВД.

Там указали, что сейчас допрошены «700 пайщиков сельскохозяйственного кооператива, в том числе вкладчики филиала, находящегося в Республике Хакасия». «Признаны потерпевшими 2,5 тысячи человек», — рассказали в ведомстве.

В полиции добавили, что имущество Гольдмана арестовали более чем на 4 млрд руб. Кроме этого, у одного из родственников обвиняемого, прибывшего из-за границы, провели обыск и изъяли мобильный телефон. По версии полиции, информация из гаджета поможет найти Гольдмана.

У экс-депутата Гольдмана арестовали имущество на ₽1,5 млрд
Бизнес
Роман Гольдман

Дело на экс-депутата по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере) завели в ноябре, после того как в полицию обратились более 1 тыс. пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агро Вклад», принадлежащего обвиняемому. Изначально сумма ущерба оценивалась в 1 млрд руб.

В том же месяце Гольдмана лишили депутатских полномочий. Членом законодательного собрания Красноярского края он был с 2011 года. Он уехал из России.

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Теги
МВД полиция Красноярский край
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