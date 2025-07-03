Экс-главе ОП Башкирии Мурзагулову заочно дали 8 лет за фейки об армии
В Башкирии уроженца республики заочно приговорили к восьми годам лишения свободы за фейки об армии России и нарушение порядка деятельности иноагента, сообщает прокуратура республики в телеграм-канале. Имя пресс-служба не раскрывает.
Согласно информации на сайте Кировского районного суда Уфы, по данному делу сегодня проходило заседание в отношении бывшего главы Общественной палаты Башкирии Ростислава Мурзагулова (признан иноагентом).
«Суд заочно приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 250 тыс. руб.», — говорится в сообщении прокуратуры. Помимо этого, ему на четыре года запретили заниматься администрированием сайтов.
Как установил суд, в марте 2024 года мужчина разместил в своих социальных сетях видеоматериалы с ложной информацией о противоправных действиях армии России во время специальной военной операции. Кроме того, будучи признанным иноагентом, он размещал публикации без соответствующей маркировки.
Поскольку мужчина находится в международном розыске, заседание проходило без подсудимого.
Ростиславу Мурзагулову 47 лет, он уроженец Кумертау. В декабре 2020 года он возглавил Общественную палату Башкирии, а также входил в попечительский совет ФК «Уфа». Все должности он покинул в 2021 году.
Мурзагулов покинул Россию после начала спецоперации. Его включили в список иноагентов в декабре 2022 года, а в розыск объявили в сентябре 2024 года.
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