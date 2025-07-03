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Серовский завод ферросплавов объяснил переход на неполную рабочую неделю

На Серовском заводе ферросплавов объяснили введение рабочей четырехдневки
Серовский завод ферросплавов
Серовский завод ферросплавов (Фото: MrDeved / Wikipedia)

С 1 сентября 2025 года на Серовском заводе ферросплавов (СЗФ), которым управляет Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК), для части коллектива вводят четырехдневную рабочую неделю вместо пятидневной. Об этом сообщили РБК в пресс-службы АО «Серовский завод ферросплавов».

На предприятии уточнили, что это антикризисная мера и она касается прежде всего административного персонала с дневным графиком работы.

«В связи со значительной волатильностью курса валют, сложившимися неблагоприятными условиями на рынках ферросплавной продукции, значительным падением потребительского спроса и в целях обеспечения финансово-экономической устойчивости предприятий реализуется антикризисная программа», — объяснили в СЗФ.

Вернуться к пятидневке планируют в случае улучшения ситуации на рынке и стабилизации курса валют.

«Никаких сокращений персонала не планируется, главная задача принимаемых мер — сохранить трудовой коллектив и не допустить остановки производства» — добавили в пресс-службе.

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Фото:Lisa Ducret / dpa / Global Look Press

АО «Серовский завод ферросплавов» (АО «СЗФ») — один из крупнейших производителей ферросплавов в стране. Завод был основан в 1958 году в городе Серове Свердловской области и входил в группу предприятий Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). На заводе впервые в СССР была разработана и внедрена технология производства феррохрома с низким содержанием углерода.

В феврале 2024 года арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры и передал акции Серовского завода ферросплавов, а также ЧЭМК в собственность государства. Надзорное ведомство оспаривало итоги приватизации этих предприятий в 1990-е годы.

В марте 2025 года Верховный суд (ВС) России отказал прежним владельцам предприятий в передаче их кассационной жалобы на решение первой инстанции в Судебную коллегию ВС.

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Ольга Ваганова Ольга Ваганова, Денис Малышев
Свердловская область ЧЭМК четырехдневная рабочая неделя
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