Воскресный тираж лотереи сделал рублевыми миллионерами 18 россиян

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В ходе розыгрыша лотереи «Мечталлион», прошедшего в воскресенье, 8 июня, 18 россиян стали обладателями призов в размере 1 млн руб. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба бренда гослотерей «Национальная лотерея», организованных Минфином России.

«Всего в тираже выигрышными стали 181 428 билетов на сумму 37 706 880 руб.», — говорится в сообщении.

По информации «РИА Новости», выигрышные билеты были приобретены в Московской, Воронежской и Ростовской областях, Пермском крае, Еврейской автономной области, а также в республиках Адыгея и Коми. Несколько победителей оформили участие онлайн — через приложение и сайт «Национальной лотереи».

В мае фельдшер из Сахалинской области Александр Куряев стал обладателем рекордного приза в истории российских государственных лотерей — 1 млрд 200 руб.

Выигрышный билет, участвовавший в 1604-м новогоднем тираже, был куплен на сайте «Столото» в конце ноября. Всего Куряев приобрел восемь билетов.

После объявления результатов победитель отправил необходимые документы в лотерейный центр по почте, где подтвердили их получение и факт выигрыша.

Это крупнейшая сумма, разыгранная в истории государственных лотерей в России.