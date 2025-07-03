В Полтаве прогремел взрыв
В Полтаве на Украине прогремел взрыв, сообщает местное издание «Полтавщина».
Он произошел в районе 8:00 на фоне продолжающейся воздушной тревоги. Издание написало об этом со ссылкой на начальника Полтавской областной военной администрации Владимира Когута и секретаря Полтавского городского совета Катерину Ямщикову.
Издание не приводит подробности обстоятельств.
Также сегодня ночью взрывы прогремели в Киеве, а воздушная тревога сработала в Харьковской и Сумской областях.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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