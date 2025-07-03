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Военная операция на Украине ,  
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Аэропорт Ульяновска приостановил рейсы

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Collection Maykova / Shutterstock
Фото: Collection Maykova / Shutterstock

В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он отметил, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В аэропорту Самары приостановили полеты
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Фото:Евгений Никулин / Shutterstock

За 3 июля 2025 года это уже четвертый аэропорт, который приостановил работу. Ранее ограничения ввели аэропорты Самары, Тамбова и Саратова.

Аэропорты Тамбова (Донское) и Саратова (Гагарин) уже возобновили свою работу.

За ночь силами ПВО были сбиты 69 беспилотников, сообщило Минобороны на своем сайте. 27 дронов — над территорией Белгородской области, 22 — над территорией Воронежской области, десять — над территорией Липецкой области, восемь — над территорией Курской области и два — над территорией Республики Крым.

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Теги
Александра Озерова
Ульяновск отмена рейсов отмена рейса полеты приостановка полетов
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