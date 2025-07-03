Отправившийся на фронт мэр Оренбурга Сергей Салмин ушел в отставку

Сергей Салмин (Фото: Salminnaprjamuju / Telegram)

Депутаты Оренбургского городского совета приняли отставку мэра Оренбурга Сергея Салмина, сообщает местное издание 56.ru.

Решение было принято в ходе внеочередного заседания горсовета. «За» проголосовал 31 депутат, «против» — три, один воздержался.

Мужчина с февраля 2025 года служит в зоне боевых действий, вопрос о досрочном прекращении полномочий был включен в повестку заседания утром 3 июля.

По информации местного телеграм-канала «Урал56.ру», заявление об увольнении от Салмина поступило депутатам в 9:00, перед началом заседания. Мужчина объяснил свое решение тем, что продлевает контракт и остается в зоне боевых действий.

Салмин родился 25 июня 1975 года в Бузулуке Оренбургской области. Он профессиональный спортсмен, был победителем российских и международных соревнований различного уровня, работал тренером. В администрацию Оренбурга он пришел в 2020 году. Салмин женат, у него пятеро детей.