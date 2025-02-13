Мэр Оренбурга Салмин записался добровольцем на военную операцию

Сергей Салмин (Фото: Salminnaprjamuju / Telegram)

Мэр столицы Оренбургской области Сергей Салмин собрался добровольцем на военную операцию на Украине, сообщил губернатор региона Денис Паслер.

«Это серьезное решение — присоединиться к нашим бойцам, защищающим интересы страны и мирных жителей в зоне проведения специальной военной операции», — сказал Паслер, который поддержал решение Салмина.

На время отсутствия главы Оренбурга его обязанности будет исполнять первый заместитель Вячеслав Объедков.

Сергей Салмин родился 25 июня 1975 года в Бузулуке Оренбургской области. Он профессиональный спортсмен, был победителем российских и международных соревнований различного уровня, работал тренером. В администрацию Оренбурга он пришел в 2020 году. Салмин женат, у него пятеро детей.