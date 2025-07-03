В аэропорту Самары приостановили полеты

Фото: Евгений Никулин / Shutterstock

В аэропорту Самары ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В своем телеграм-канале он уточнил, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Тем временем аэропорты Тамбова (Донское) и Саратова (Гагарин) возобновили свою работу. В Тамбове временные ограничения ввели в 2:25 мск, в Саратове — в 6:10 мск.

Минобороны России сообщило о 69 сбитых дронах над пятью российскими регионами, включая Воронежскую и Липецкую области. В последней дрон попал в строящийся многоквартирный дом, также при падении обломков беспилотника на частный дом погибла женщина.