В аэропорту Самары приостановили полеты
В аэропорту Самары ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
В своем телеграм-канале он уточнил, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
Тем временем аэропорты Тамбова (Донское) и Саратова (Гагарин) возобновили свою работу. В Тамбове временные ограничения ввели в 2:25 мск, в Саратове — в 6:10 мск.
Минобороны России сообщило о 69 сбитых дронах над пятью российскими регионами, включая Воронежскую и Липецкую области. В последней дрон попал в строящийся многоквартирный дом, также при падении обломков беспилотника на частный дом погибла женщина.
Читайте РБК в Telegram.
Порошенко обвинил Зеленского в авторитаризме
США приостановили поставки Украине зенитных ракет
Paramount заплатит Трампу $16 млн после иска из-за интервью Харрис
Сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» приговорили к трём годам колонии
Маск после очередной перепалки похвалил Трампа
В США упал уровень национальной гордости до рекордного минимума
Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ
Далай-лама XIV рассказал о будущем преемнике на фоне опасений из-за Китая
В Армении силовики проводят обыски в главном офисе компании «Ташир»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов