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Роскачество ответило на сомнения «Тамбовского бекона» после проверки

Роскачество ответило на сомнения «Тамбовского бекона» после проверки колбас

Результаты исследования колбас и купат для гриля, в ходе которого в продукции ООО «Тамбовский бекон» (торговая марка «Слово мясника») был выявлен не заявленный в составе каррагинан, получены абсолютно достоверно. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Роскачества. Так там ответили на сомнения производителя в результатах исследования.

Ранее в компании заверили, что каррагинан в производстве не используется, а выявленное количество «не может оказать технологическую функцию стабилизатора в готовом продукте и не может привести к негативным последствиям в организме человека». В «Тамбовском беконе» также пояснили, что добавка, получаемая из красных морских водорослей, была обнаружена лишь в одном из 12 образцов, а методика, примененная при анализе, не предназначена для мясной продукции.

Роскачество обнаружило в мясных полуфабрикатах патогены и антибиотики
Общество
Фото:Михаил Солунин / ТАСС

«Все испытания проводились в строгом соответствии с утвержденными и валидированными методиками в аккредитованной лаборатории, обладающей необходимой компетенцией для анализа мясной продукции, включая выявление пищевых добавок. Исследование проводилось по методикам, утвержденным в ГОСТ. Объективность и научная обоснованность наших выводов не вызывают сомнений, и результаты остаются неизменными», — заверили, в свою очередь, в Роскачестве.

Там отметили, что производитель сначала признал нарушение и обещал принять дополнительные меры контроля, включая проверку специй и добавок, работу с поставщиками и дополнительные лабораторные испытания продукции, но «после публикации в СМИ их позиция кардинально изменилась в сторону полного отрицания самого факта нарушения и оспаривания используемых методик, при том что никаких новых проверок не проводилось». Сомнения компании в ведомстве связывают «с наличием нерешенных системных вопросов на самом предприятии».

Роскачество заявило, что всегда открыто к конструктивному диалогу со всеми производителями и что готово рассмотреть заявку «Тамбовского бекона» на повторные исследования продукции после того, как ими будут устранены нарушения.

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Софья Полковникова, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
Роскачество колбаса
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