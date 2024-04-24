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Наводнения в России ,  
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Краснов счел неэффективными меры министра и Росгидромета перед паводком

Краснов заверил, что ответственность понесут все виновные в ущербе от паводка
Сюжет
Наводнения в России
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Генпрокурор России Игорь Краснов заверил, что виновные в ущербе от паводка, затронувшего несколько регионов страны, понесут за это ответственность. Об этом он сказал, выступая в Совете Федерации с ежегодным докладом, трансляция которого велась во «ВКонтакте».

Глава Генпрокуратуры считает, что в первую очередь необходимо помочь пострадавшим и убрать последствия затоплений.

«В дальнейшем мы обязательно добьемся ответственности всех виновных», — заявил он.

Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

По мнению генпрокурора, одной из причин затопления населенных пунктов стала невозможность применения гидрологической сети прогнозирования паводка, поскольку из 1 тыс. ее комплексов и постов пятая часть на момент проверки в 2023 году не работала. Краснов отметил, что зимой требовал от министра природных ресурсов Александра Козлова и главы Росгидромета Игоря Шумакова устранить эти нарушения, но «принятые ими меры оказались неэффективными».

В результате, по его словам, из-за отсутствие данных о показателях притока воды в ответственный момент не удалось предотвратить затопление территорий нескольких регионов.

«Это стало одной из причин чрезвычайного происшествия. В результате пострадали десятки тысяч людей. Их имуществу, экономике нанесен значительный ущерб, который еще предстоит оценить. О ситуации мною доложено главе государства», — добавил Краснов.

Путин потребовал вовремя и без пауз оценивать ущерб от паводков
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Фото:Егор Алеев / ТАСС

С конца марта ряд регионов России столкнулся с паводками.

По последним данным губернатора Тюменской области Александра Моора, уровень воды в реке Тобол продолжает расти. Правительство Курганской области сообщило об уровне воды в Тоболе в районе Кургана в 993 см. Уровень рек в Оренбургской области снижается, а губернатор Денис Паслер рассказал об уже идущих выплатах пострадавшим.

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Теги
Игорь Краснов паводок ущерб ответственность
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