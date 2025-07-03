Аэропорт Тамбова приостановил полеты
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Меры приняты «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», добавил он.
Ночью, 3 июля, в 00:18 мск МЧС сообщило об опасности атаки дронов в Тамбовской области. Данные появились в приложении министерства. Кроме того, о введении угрозы атаки БПЛА информировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Опасность атаки дронов ввели также в Курской области, сообщал оперштаб. Кроме того, аналогичный режим действует в Воронежской области.
Ограничения на полеты в аэропорту Тамбова вводили в июне несколько раз, в частности, 21 и 24 числа.
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