Аэропорт Тамбова приостановил полеты

В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры приняты «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», добавил он.

Ночью, 3 июля, в 00:18 мск МЧС сообщило об опасности атаки дронов в Тамбовской области. Данные появились в приложении министерства. Кроме того, о введении угрозы атаки БПЛА информировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Опасность атаки дронов ввели также в Курской области, сообщал оперштаб. Кроме того, аналогичный режим действует в Воронежской области.

Ограничения на полеты в аэропорту Тамбова вводили в июне несколько раз, в частности, 21 и 24 числа.