В Ельце жителей дома эвакуировали после удара дрона
Беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце, предварительно, пострадавших нет, заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
«Взрывной волной повредило остекление в заселенной части здания. Жители эвакуированы. На месте работают все экстренные службы», — написал он в телеграм-канале.
Артамонов ранее сообщил о введении опасности атаки БПЛА в регионе. Позже, в 4:51 по мск он отчитался, что обломки дрона упали на частный дом в Липецком округе, в результате чего погибла женщина 1954 года рождения. Кроме того, двое получили ранения.
Угрозу опасности атаки беспилотников объявляли этой ночью и в других российских регионах, в частности, в Воронежской области. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что над рядом городов области сбили более пяти беспилотников. Обломки одного из них в Воронеже повредили кровлю частного жилого дома, предварительно, пострадавших нет.
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