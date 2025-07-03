В Ельце жителей дома эвакуировали после удара дрона

Фото: igor_artamonov48 / Telegram

Беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце, предварительно, пострадавших нет, заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Взрывной волной повредило остекление в заселенной части здания. Жители эвакуированы. На месте работают все экстренные службы», — написал он в телеграм-канале.

Артамонов ранее сообщил о введении опасности атаки БПЛА в регионе. Позже, в 4:51 по мск он отчитался, что обломки дрона упали на частный дом в Липецком округе, в результате чего погибла женщина 1954 года рождения. Кроме того, двое получили ранения.

Угрозу опасности атаки беспилотников объявляли этой ночью и в других российских регионах, в частности, в Воронежской области. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что над рядом городов области сбили более пяти беспилотников. Обломки одного из них в Воронеже повредили кровлю частного жилого дома, предварительно, пострадавших нет.