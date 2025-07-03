На территории предприятия в Ельце возник пожар после падения дрона
Пожар вспыхнул на парковке одного из предприятий в Ельце Липецкой области в результате падения дрона, сообщает губернатор Игорь Артамонов в своем телеграм-канале. Он уточнил, что возгорание локализовали.
«Сотрудники ближайших цехов эвакуированы. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия», — написал губернатор.
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