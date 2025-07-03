На территории предприятия в Ельце возник пожар после падения дрона

Пожар вспыхнул на парковке одного из предприятий в Ельце Липецкой области в результате падения дрона, сообщает губернатор Игорь Артамонов в своем телеграм-канале. Он уточнил, что возгорание локализовали.

«Сотрудники ближайших цехов эвакуированы. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия», — написал губернатор.

Материал дополняется