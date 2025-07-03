В Липецкой области из-за падения обломков дрона погибла женщина

На частный дом в Липецком районе упали обломки дрона, жившая там женщина 1954 года рождения погибли, еще двое ранены, сообщил Артамонов. По его словам, угрозы жизни пострадавших нет. Опасность атаки дронов в регионе сохраняется

В Липецком районе обломки беспилотника упали на частный жилой дом, погибла проживавшая в нем женщина 1954 года рождения, еще два человека ранены, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Он уточнил, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь, предварительно, угрозы их жизни нет.

«Выезжаю на место происшествия. Сигналы о падении обломков поступают из разных районов — все они незамедлительно проверяются. Спасательные службы и экстренные ведомства работают в усиленном режиме», — написал Артамонов в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что в области сохраняется угроза атаки беспилотников: «продолжается фиксация» дронов в регионе.

Артамонов в 1:27 мск объявил о введении в Липецкой области воздушной опасности, а в 2:23 мск заявил об угрозе атаки беспилотников по всему региону.

Опасность атаки дронов объявлена в ряде российских регионов, в частности, в Воронежской области. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что над рядом городов области сбили более пяти беспилотников. Обломки одного из них в Воронеже повредили кровлю частного жилого дома, предварительно, пострадавших нет, рассказал Гусев.