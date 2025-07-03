Во втором с начала суток российском аэропорту ввели ограничения на полеты
В аэропорту Саратова (Гагарин) введены временные ограничения на прием и отправку рейсов «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
До этого полеты приостановил аэропорт Тамбова, на момент публикации меры не сняли.
В ряде российских регионов этой ночью объявляли угрозу атаки беспилотников. Над несколькими городами Воронежской области уничтожили более пяти дронов, сообщал губернатор региона Алексанр Гусев. Он рассказал, что обломки одного из беспилотников в Воронеже повредили кровлю частного жилого дома, предварительно, пострадавших нет.
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