ВОЗ призвала весь мир повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкое

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала все страны мира повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкие газированные напитки, как минимум на 50% к 2035 году за счет налогов на здоровье. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Налоги на здоровье (health taxes) – это налоги, взимаемые с продуктов, негативно влияющих на здоровье населения, таких как табак, алкоголь и сладкую газировку.

Эксперты ВОЗ считают, что подобная мера сдержит развитие хронических заболеваний и поможет государствам получить критически важные доходы в бюджет. Инициатива называется «3 к 35».

Ее разработали, в том числе, на фоне роста неинфекционных заболеваний (НИЗ), что накладывает сильную нагрузку на системы здравоохранения, отметили в организации. Неинфекционные заболевания, включая болезни сердца, рак и диабет, являются причиной более 75% всех смертей в мире. Недавний отчет показывает, что единовременное повышение цен на эти продукты на 50% может предотвратить 50 млн преждевременных смертей в течение следующих 50 лет.

Цель инициативы — собрать $1 трлн в течение десяти лет. В ВОЗ отметили, что период с 2012 по 2022 год почти 140 стран повысили акцизы на табак, и это привело к росту реальных цен в среднем более чем на 50%.

С января 2025 года в России выросли акцизы на сладкие газированные напитки, алкоголь и табак. Согласно поправкам в Налоговый кодекс, акциз на этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию в 2025 году составляет 740 рублей за 1 литр безводного спирта, в 2026 году — 770 рублей, в 2027 — 801 рублей. В 2024 году ставка акциза составляла 643 рубля за 1 литр.