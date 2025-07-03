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Далай-лама XIV заявил перед 90-летием о решении переродиться после смерти

Духовный лидер тибетских буддистов Далай-лама XIV в преддверии своего 90-летия заявил, что многовековой институт тибетского буддизма продолжит существовать после его смерти. Слова религиозного лидера передает Assocciated Press (AP).

Далай-лама XIV призвал найти и признать следующего Далай-ламу в соответствии с буддийскими традициями, которые не подразумевают вмешательство Китая.

Такое решение вызовет раздражение у Пекина, отмечает AP. Китай неоднократно заявлял, что только он имеет право утверждать следующего религиозного лидера. Он настаивает на том, что перевоплощенная фигура должна быть найдена в тибетских районах Китая, что дает Пекину власть над тем, кого выбирать. Тибет является автономным регионом в составе Китая. 

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Тибетские буддисты верят, что после смерти Далай-лама выбирает себе тело, перевоплощается и вновь занимает свой пост. Институт духовного лидера был создан в 1587 году, за это время произошло 14 реинкарнаций. Далай-лама XIII умер в Лхасе в 1933 году. Получивший при рождении в 1935-м имя Лхамо Дхондруб был признан его реинкарнацией в 1937-м, а в 1940 году стал духовным лидером Тибета. 

В 1959 году, когда китайские войска подавили восстание в тибетской столице Лхасе, он бежал из Тибета и с тех пор живет в городе Дхарамсала в Индии. До 2011 года возглавлял правительство Тибета в изгнании. 

План преемственности Далай-ламы имеет политическое значение для большинства тибетцев, которые выступают против жесткого контроля Китая над Тибетом.

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Софья Полковникова
Далай-лама реинкарнация Тибет Китай
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