Далай-лама рассказал о состоянии своего здоровья после операции

Далай-лама в день 89-летия рассказал о перенесенной операции по замене коленного сустава и заявил в видеосообщении, что он «в хорошей физической форме», сообщает Reuters.

«Недавно я перенес операцию на колене, которая доставила мне некоторые проблемы. Однако я выздоравливаю, и сейчас у меня вообще нет проблем», — сказал духовный лидер.

Далай-лама также пообещал прояснить вопросы о престолонаследии к своему 90-летию.

Личные врачи Далай-ламы, как сообщают «РИА Новости», заявили, что он восстанавливается быстрее, чем предполагалось. Директор московского фонда «Сохраним Тибет» Юлия Жиронкина добавила, что Далай-лама, по заявлению личного врача, уже может ходить.

Духовный лидер Тибета перенес операцию по замене коленного сустава правой ноги 28 июня 2024 года. С момента выписки из больницы Далай-лама находится в отеле Park Hyatt. Здание отеля, как сообщает агентство, стало местом поклонения последователей Далай-ламы.