Самолет с парашютистами рухнул в США
Врачи госпитализировали 15 человек, пострадавших при крушении одномоторного парашютного самолета в американском штате Нью-Джерси, сообщает ABC 6.
Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США уточнило, что на борту рухнувшего самолета всего было 15 человек. FAA расследует инидент.
В университетской больнице Купера в Камдене рассказали, что трое госпитализированных проходят обследование, а восемь других получают лечение с «менее серьезными травмами». Еще четверо получили «минимальные травмы» и все еще ожидают обследования.
На кадрах CBS News видно, что самолет упал в лесистую местность. Там находятся служебные машины.
В апреле в Нью-Йорке разбился легкомоторный самолет, на борту которого летели шесть человек. Все они погибли. Власти тогда рассказали, что самолет на высокой скорости врезался в землю.
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