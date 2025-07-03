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Общество ,  
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Самолет с парашютистами рухнул в США

Врачи госпитализировали 15 человек, пострадавших при крушении одномоторного парашютного самолета в американском штате Нью-Джерси, сообщает ABC 6.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США уточнило, что на борту рухнувшего самолета всего было 15 человек. FAA расследует инидент.

В университетской больнице Купера в Камдене рассказали, что трое госпитализированных проходят обследование, а восемь других получают лечение с «менее серьезными травмами». Еще четверо получили «минимальные травмы» и все еще ожидают обследования.

На кадрах CBS News видно, что самолет упал в лесистую местность. Там находятся служебные машины.

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В апреле в Нью-Йорке разбился легкомоторный самолет, на борту которого летели шесть человек. Все они погибли. Власти тогда рассказали, что самолет на высокой скорости врезался в землю.

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Софья Полковникова
Парашюты самолет крушения США
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