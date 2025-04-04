Трамп заявил, что Вьетнам готов отменить пошлины для США
Правительство Вьетнама готово отменить все пошлины в отношении американских товаров, заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.
«Только что провел продуктивный телефонный разговор с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, который сказал мне, что Вьетнам хочет снизить свои пошлины до нуля, если сможет достичь договоренностей с США», — написал он.
По словам Трампа, он «ждет в скором будущем» встречи с То Ламом.
По данным главного таможенного управления Вьетнама, товарооборот между Вьетнамом и США в 2024 году превысил $132 млрд. При этом США остаются вторым по величине торговым партнером Вьетнама.
Американский лидер ввел пошлины в отношении товаров из 211 стран и территорий 2 апреля. Для отдельных государств они достигнут 50%, для Вьетнама — 46%.
Вьетнам стал второй азиатской страной, которая заявила о готовности снизить пошлины на американские товары. До этого в пятницу, 4 апреля, правительство Камбоджи также снизило сборы для некоторых американских товаров, в том числе мотоциклов и автомобилей.
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