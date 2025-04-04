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Политика ,  
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Трамп заявил, что Вьетнам готов отменить пошлины для США

Фото: Nature-Andy / Shutterstock
Фото: Nature-Andy / Shutterstock

Правительство Вьетнама готово отменить все пошлины в отношении американских товаров, заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

«Только что провел продуктивный телефонный разговор с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, который сказал мне, что Вьетнам хочет снизить свои пошлины до нуля, если сможет достичь договоренностей с США», — написал он.

По словам Трампа, он «ждет в скором будущем» встречи с То Ламом.

По данным главного таможенного управления Вьетнама, товарооборот между Вьетнамом и США в 2024 году превысил $132 млрд. При этом США остаются вторым по величине торговым партнером Вьетнама.

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Фото:Annabelle Chih / Getty Images

Американский лидер ввел пошлины в отношении товаров из 211 стран и территорий 2 апреля. Для отдельных государств они достигнут 50%, для Вьетнама — 46%.

Вьетнам стал второй азиатской страной, которая заявила о готовности снизить пошлины на американские товары. До этого в пятницу, 4 апреля, правительство Камбоджи также снизило сборы для некоторых американских товаров, в том числе мотоциклов и автомобилей.

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политик, президент США
14 июня 1946 года
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