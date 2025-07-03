«Коровка из Кореновки» опровергла запрет на поставки в Армению

Власти Армении не вводили запрет на ввоз мороженого под брендом «Коровка из Кореновки», ограничения касаются только одной мартовской партии эскимо, сообщили РБК в пресс-службе производителя.

«Речь идет о партии мороженого «Эскимо пломбир ванильный в шоколадно-сливочной глазури», произведенной 07.03.2025 года. Никаких других запретов на ввоз нашей продукции на территорию Армении нет, мороженое отгружается и реализуется», — сказали в компании.

Там также уточнили, что провели контроль качества перед отгрузкой партии эскимо и не выявили нарушений. Кроме того, после «получения сигнала от партнеров», компания вновь проверила товар и опять не нашла дефектов.

Те повреждения, которые выявила армянская сторона, могут возникнуть, если условия перевозки продуктов, их хранения и реализации были нарушены. К дефектам может привести и вскрытие упаковки, добавили в компании. Там также уточнили, что ждут от правительства Армении официальных заключений «в ближайшее время».

О том, что Ереван временно запретил импорт мороженого производства российской «Фабрики настоящего мороженого», выпускающей продукцию под брендом «Коровка из Кореновки», сообщили 2 июля в инспекционном органе по безопасности пищевых продуктов страны.

Там отметили, что запрет ввели на партии, которые были импортированы после 2 июля. Решение было принято из-за того, что эксперты нашли в одной из партий превышение допустимого уровня бактерий группы кишечной палочки.