Армения временно запретила ввоз одной из марок российского мороженого

Производство мороженого «Коровка из Кореновки» на «Фабрике настоящего мороженого» в Краснодарском крае (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Армения ввела временный запрет на импорт мороженого производства российской «Фабрики настоящего мороженого», выпускающей продукцию под брендом «Коровка из Кореновки», сообщили в инспекционном органе по безопасности пищевых продуктов страны.

Запрет действует в отношении партий, которые были импортированы после 2 июля.

«Решением главы инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов со 2 июля временно запрещен импорт в Армению мороженого «Эскимо пломбир ванильный в шоколадной кремовой глазури» (торговая марка «Коровка») производства российского ООО «Фабрика настоящего мороженого», — говорится в сообщении.

Решение было принято на основании оценки риска безопасности пищевых продуктов. В одной из партий продукции зафиксировали превышение допустимого уровня бактерий группы кишечной палочки, что не соответствует нормам, установленным техническими регламентами Таможенного союза.

«Отдано распоряжение о запрете продажи, отзыве, уничтожении или утилизации партии», — добавили в пресс-службе.

Ранее Россельхознадзор заявил о введении с 27 июня 2025 года нового порядка ввоза срезанных цветов и бутонов из Армении в Россию. Доступ в страну цветочной продукции происхождением и отправлением из страны будет осуществляться только из мест производства, обеспечивающих процедуру прослеживаемости.



Решение было принято в связи с резким увеличением поставок цветов из Армении в Россию неустановленного фитосанитарного статуса, а также в целях сохранения фитосанитарного благополучия и ввоза в страну «истинно армянской» цветочной продукции.