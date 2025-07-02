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Технологии и медиа ,  
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Алиханов сообщил об ожидании одобрения от Белоруссии по самолету «Освей»

Самолет &laquo;Освей&raquo;
Самолет «Освей» (Фото: 558 Авиационный ремонтный завод)

Российская сторона ждет положительного заключения от партнеров из Белоруссии по самолету «Освей» для продолжения разработки рабочей конструкторской документации (РКД), сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.

«По поводу «Освей» мы разработали все параметры проекта. Сейчас мяч на стороне наших белорусских партнеров», — ответил министр на вопрос журналистов о стадии проекта российско-белорусского самолета «Освей» (цитата по «РИА Новости»).

«Освей» — легкий многоцелевой 19-местный турбовинтовой самолет с верхним расположением крыла, который разрабатывается в рамках Комплексной межведомственной программы сотрудничества между Россией и Белоруссией. В разработке задействованы АО «Уральский завод гражданской авиации» (Екатеринбург) и ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» (Белоруссия).

«Освей» предназначен для нужд государственной авиации с возможностью применения в гражданской авиации. Особенностями самолета должны стать исключительная надежность и безопасность в эксплуатации, в том числе в экстремальных климатических условиях.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Согласно сообщению на сайте ОАО «558 Авиационный ремонтный завод», законопроект о ратификации соглашения о производстве самолета «Освей» между Россией и Белоруссией был принят 20 сентября 2024 года.

Бывший глава правительства Белоруссии Роман Головченко говорил, что соглашение — часть комплексной программы сотрудничества в области авиастроения между странами.

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Плугина Ирина
Антон Алиханов Минпромторг Россия Белоруссия самолет
Антон Алиханов фото
Антон Алиханов
политик, глава Минпромторга России
17 сентября 1986 года
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