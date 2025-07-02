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Десятилетняя туристка из США умерла во дворе Версаля на фоне жары

Версальский дворец в Париже, Франция
Версальский дворец в Париже, Франция (Фото: Kiev.Victor / Shutterstock)

Десятилетняя туристка из США умерла от сердечного приступа во дворе Версальского дворца, сообщает газета La Depeche.

Инцидент произошел вечером 1 июля. Девочка находилась во Франции на отдыхе с семьей. Как передает Le Parisien, у ребенка было слабое здоровье. Во время прогулки девочка упала в обморок. Прибывшие на место медики сделали американке массаж сердца, но не смогли ее реанимировать.

По предварительным данным, на состояние девочки могла оказать влияние аномальная жара.

Несколько европейских стран столкнулись с аномальной жарой
Общество
Фото:Stefano Montesi / Imago / ТАСС

Из-за африканского антициклона «Плутон», накрывшего Европу, Франция столкнулась с аномальной жарой.

1 июля в 16 департаментах Франции был введен красный, самый высокий, уровень опасности из-за погодных условий. По прогнозам синоптиков, жара достигнет пика в середине недели, в некоторых районах страны температура может подняться до +40 градусов.

Оранжевый уровень опасности объявили в 84 французских департаментах, из-за аномальной жары 1 июля закрыли 1350 школ. Власти страны предупредили о риске лесных пожаров.

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Франция Версаль туристка США смерть сердечный приступ аномальная жара
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