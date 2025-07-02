Десятилетняя туристка из США умерла во дворе Версаля на фоне жары
Десятилетняя туристка из США умерла от сердечного приступа во дворе Версальского дворца, сообщает газета La Depeche.
Инцидент произошел вечером 1 июля. Девочка находилась во Франции на отдыхе с семьей. Как передает Le Parisien, у ребенка было слабое здоровье. Во время прогулки девочка упала в обморок. Прибывшие на место медики сделали американке массаж сердца, но не смогли ее реанимировать.
По предварительным данным, на состояние девочки могла оказать влияние аномальная жара.
Из-за африканского антициклона «Плутон», накрывшего Европу, Франция столкнулась с аномальной жарой.
1 июля в 16 департаментах Франции был введен красный, самый высокий, уровень опасности из-за погодных условий. По прогнозам синоптиков, жара достигнет пика в середине недели, в некоторых районах страны температура может подняться до +40 градусов.
Оранжевый уровень опасности объявили в 84 французских департаментах, из-за аномальной жары 1 июля закрыли 1350 школ. Власти страны предупредили о риске лесных пожаров.
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