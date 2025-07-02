СПбГУ подтвердил информацию об аресте профессора Суворова
Санкт-Петербургский государственный университет подтвердил информацию об аресте профессора кафедры арабской филологии Михаила Суворова. Информация размещена на сайте учебного заведения.
Проректор по безопасности университета Дмитрий Грязнов опубликовал разъяснение в связи с задержанием преподавателя. В сообщении говорится, что Суворова арестовали на десять суток, а сам мужчина 26 июня 2025 года подал заявление об увольнении.
В марте 2022 года профессор опубликовал на странице во «ВКонтакте» пост с «лозунгом, прославляющим Украину», сообщила руководитель пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.
На Суворова завели дело по статье 20.3 Кодекса об административных правонарушениях — публичное демонстрирование экстремистской атрибутики или символики. В суде он раскаялся и объяснил, что делал публикацию для друзей-украинцев и забыл ее удалить.
Михаилу Суворову 59 лет, в 1996 году он окончил отделение арабской филологии восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета. После окончания учебы он остался работать на факультете и стал доцентом кафедры арабской филологии.
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