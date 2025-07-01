Профессора СПбГУ наказали арестом за пост 2022 года об Украине
В Санкт-Петербурге суд наказал арестом на десять суток профессора восточного факультета СПбГУ Михаила Суворова за публикацию с прославлением Украины, сообщила РБК руководитель пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.
«Профессор кафедры арабской филологии восточного факультета СПбГУ, исследователь литературы стран Азии и Африки Михаил Суворов в марте 2022-го опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» пост с лозунгом, прославляющим Украину», — рассказала она.
Как уточнила Лебедева, Суворов разместил приветствие украинского легиона, которое было признано экстремистским в 2023 году. Спустя три года после публикации на его социальные сети обратила внимание прокуратура.
На профессора завели дело по ст. 20.3 Кодекса об административных правонарушениях — публичное демонстрирование экстремистской атрибутики или символики. В суде Суворов раскаялся и объяснил, что делал публикацию для друзей-украинцев и забыл ее удалить.
РБК направил запрос в СПбГУ и обратился за комментарием к начальнику Управления информации и общественных связей главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также в Следственный комитет по городу.
Михаилу Суворову 59 лет, в 1996 году он окончил отделение арабской филологии восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета. После окончания учебы он остался работать на факультете и стал доцентом кафедры арабской филологии.
Читайте РБК в Telegram.
Минтруд показал проект календаря выходных дней в 2026 году
«Яндекс» отменил плату за большинство функций нейросети «Алиса»
С «Газпрома» предложили снять налоговую нагрузку по долгам Nord Stream 2
Трамп начал продавать духи в честь своих побед на выборах
Трамп заявил, что без субсидий Маску пришлось бы вернуться из США в ЮАР
Половина россиян назвала предосудительным свидание ради ужина
Верховный суд разъяснил, как делится купленная до брака квартира
В Госдуме объяснили, кто мог распространить слухи о заморозке вкладов
Уголовное дело против Ильи Варламова передано в суд
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов