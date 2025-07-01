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Общество ,  
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Профессора СПбГУ наказали арестом за пост 2022 года об Украине

Фото: Михаил Суворов / VK
Фото: Михаил Суворов / VK

В Санкт-Петербурге суд наказал арестом на десять суток профессора восточного факультета СПбГУ Михаила Суворова за публикацию с прославлением Украины, сообщила РБК руководитель пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

«Профессор кафедры арабской филологии восточного факультета СПбГУ, исследователь литературы стран Азии и Африки Михаил Суворов в марте 2022-го опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» пост с лозунгом, прославляющим Украину», — рассказала она.

Как уточнила Лебедева, Суворов разместил приветствие украинского легиона, которое было признано экстремистским в 2023 году. Спустя три года после публикации на его социальные сети обратила внимание прокуратура.

На профессора завели дело по ст. 20.3 Кодекса об административных правонарушениях — публичное демонстрирование экстремистской атрибутики или символики. В суде Суворов раскаялся и объяснил, что делал публикацию для друзей-украинцев и забыл ее удалить.

РБК направил запрос в СПбГУ и обратился за комментарием к начальнику Управления информации и общественных связей главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также в Следственный комитет по городу.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Михаилу Суворову 59 лет, в 1996 году он окончил отделение арабской филологии восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета. После окончания учебы он остался работать на факультете и стал доцентом кафедры арабской филологии.

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