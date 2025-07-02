В МИДе отреагировали на предложение генсека ООН ограничить право вето

Антониу Гутерриш (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, предложивший ограничить право вето в Совете Безопасности организации, вышел за пределы своих полномочий. Об этом на брифинге заявила представитель МИДа Мария Захарова, передает пресс-служба ведомства.

«Генсекретарь ООН А. Гутерриш в очередной раз вышел за пределы своих полномочий <...> Он превысил свои полномочия и сделал заявления, вызвавшие у многих оторопь», — заявила Захарова, напомнив, что проблематика реформы Совбеза ООН не имеет отношения к компетенции Секретариата ООН.

Представитель МИДа отметила, что вето является не «привилегией», а ответственностью и механизмом гармонизации международных отношений, играя роль «стабилизатора», действующего в рамках и интересах международного права.

По мнению Захаровой, подвергать критике необходимо не само право вето, а линию «коллективного Запада», который не желает искать компромиссы и «пребывает в плену иллюзий» своих «доминирования» и «исключительности».

Ранее генсек ООН в интервью испанскому телеканалу TVE выразил мнение, что ограничение права вето в Совбезе ООН в некоторых обстоятельствах может быть «полезным».

При этом Гутерриш обратил внимание на то, что подобные реформы обычно трудно реализуются и что у Совета Безопасности ООН есть «проблема с эффективностью».