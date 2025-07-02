На северо-западе Москвы загорелся гаражный кооператив

Фото: МЧС Москвы

В Москве на 3-й Песчаной улице произошел пожар в гаражном кооперативе, сообщили РБК в главном управлении МЧС по Москве.

В телеграм-канале ведомства говорится, что сотрудники МЧС локализовали пожар на площади 120 квадратных метров.

«РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщает, что всего сгорело тринадцать гаражей, а площадь пожара составила 240 квадратных метров.

2 июля экстренные службы потушили пожар в Старопименовском переулке в центре Москвы, где загорелись два автомобиля.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло загорание двух автомобилей на площади 6 м²», — сообщили РБК в главном управлении МЧС по Москве.