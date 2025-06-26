На УАЗе рассказали о планах сборки внедорожников в Венесуэле и Никарагуа
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) планирует собирать машины в Венесуэле и Никарагуа, расширив тем самым свое присутствие на южноамериканском рынке, сообщили «Известиям» представители компании.
На предприятии подтвердили, что компания рассматривает возможность организации сборочного производства внедорожников «УАЗ» в Венесуэле. По словам источника на заводе, проект обсуждают совместно с местными предприятиями. При этом обе стороны заинтересованы в реализации.
В компании также отметили, что Никарагуа — исторический рынок для УАЗа. Предприятие в данный момент готовится к «перспективной поставке» тестовых дизельных автомобилей для демонстрации местным клиентам.
Ранее «Известия» сообщили о том, что Россия планирует расширить производство автомобилей в Латинской Америке. Переговоры идут с Венесуэлой и Никарагуа, а на Кубе с апреля уже работает линия крупноузловой сборки «УАЗ».
Проект позволит сократить логистические издержки и воспользоваться местными льготами. На Кубе уже выпускают «УАЗ Патриот» и «Пикап», в перспективе добавят «УАЗ Профи». Выход на полную «проектную мощность» завода, расположенного в индустриальной зоне Гаваны, ожидается к сентябрю.
По словам экспертов, российскому автопрому предстоит конкурировать с китайскими и подержанными автомобилями, а также с глобальными брендами с действующими заводами в регионе.
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