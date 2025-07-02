Набиуллина предупредила о грядущих «неспокойных временах»
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что впереди Россию ждут «очень неспокойные времена», однако страна уже адаптировалась к некоторым внешним вызовам.
«Мы адаптировались к каким-то внешним вызовам. Нет, у нас впереди очень неспокойные времена. Но я уверена, что это и новые возможности для развития, для роста производительности труда в условиях дорогой рабочей силы. Мы на это можем опереться», — сказала Набиуллина на Финансовом конгрессе Банка России.
По словам Набиуллиной, российская экономика проходит через период «циклического перегрева с циклическим охлаждением», что является неизбежной реакцией на дефицит физических ресурсов, в том числе рабочей силы. При этом глава ЦБ отметила, что на уровень инфляции можно повлиять.
Набиуллина добавила, что высокий экономический рост не обязательно связан с высокой инфляцией. По ее словам, задача по снижению инфляции должна стать одной из самых главных в борьбе с экономическим неравенством.
Общая задача, по мнению главы ЦБ, «достаточно сложная» — найти «взвешенное решение, чтобы, с одной стороны, устойчиво снижать инфляцию, с другой стороны, перейти к сбалансированным темпам роста экономики без переохлаждений». По оценкам Набиуллиной, инфляция в России пока остается выше целевого уровня 4%, но замедляется быстрее ожиданий регулятора.
В июне ЦБ снизил ключевую ставку с 21 до 20%. Это объяснили тем, что текущее инфляционное давление продолжает снижаться, а российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста.
Читайте РБК в Telegram.
Порошенко обвинил Зеленского в авторитаризме
США приостановили поставки Украине зенитных ракет
Paramount заплатит Трампу $16 млн после иска из-за интервью Харрис
Сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» приговорили к трём годам колонии
Маск после очередной перепалки похвалил Трампа
В США упал уровень национальной гордости до рекордного минимума
Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ
Далай-лама XIV рассказал о будущем преемнике на фоне опасений из-за Китая
В Армении силовики проводят обыски в главном офисе компании «Ташир»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов