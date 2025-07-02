Набиуллина предупредила о грядущих «неспокойных временах»

Эльвира Набиуллина (Фото: Артём Кудрявцев / пресс-служба Банка России)

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что впереди Россию ждут «очень неспокойные времена», однако страна уже адаптировалась к некоторым внешним вызовам.

«Мы адаптировались к каким-то внешним вызовам. Нет, у нас впереди очень неспокойные времена. Но я уверена, что это и новые возможности для развития, для роста производительности труда в условиях дорогой рабочей силы. Мы на это можем опереться», — сказала Набиуллина на Финансовом конгрессе Банка России.

По словам Набиуллиной, российская экономика проходит через период «циклического перегрева с циклическим охлаждением», что является неизбежной реакцией на дефицит физических ресурсов, в том числе рабочей силы. При этом глава ЦБ отметила, что на уровень инфляции можно повлиять.

Набиуллина добавила, что высокий экономический рост не обязательно связан с высокой инфляцией. По ее словам, задача по снижению инфляции должна стать одной из самых главных в борьбе с экономическим неравенством.

Общая задача, по мнению главы ЦБ, «достаточно сложная» — найти «взвешенное решение, чтобы, с одной стороны, устойчиво снижать инфляцию, с другой стороны, перейти к сбалансированным темпам роста экономики без переохлаждений». По оценкам Набиуллиной, инфляция в России пока остается выше целевого уровня 4%, но замедляется быстрее ожиданий регулятора.

В июне ЦБ снизил ключевую ставку с 21 до 20%. Это объяснили тем, что текущее инфляционное давление продолжает снижаться, а российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста.