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Военная операция на Украине ,  
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Блогера Влада Бумагу внесли в базу данных сайта «Миротворец»

Сюжет
Военная операция на Украине
Влад Бумага
Влад Бумага (Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости)

Белорусский блогер Влад А4 (настоящее имя — Владислав Бумага) попал в черный список украинского сайта «Миротворец».

Согласно опубликованным данным, поводом для внесения блогера в базу «Миротворца» стало «участие в мероприятиях, поддерживающих информационную политику России, распространение российской пропаганды».

Там же прикреплена ссылка на телеграм-канал блогера, в котором опубликовано видео с вопросом Бумаги российскому президенту Владимиру Путину, который он задал во время «Прямой линии». Вопрос блогера был посвящен работе платформы YouTube на территории России.

Земфира и Чулпан Хаматова попали в базу украинского сайта «Миротворец»
Политика
Земфира

Украинский сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На нем размещаются сведения о тех, кто, по данным авторов, имеет отношение к «агрессии» против Украины.

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Плугина Ирина
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