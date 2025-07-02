Блогера Влада Бумагу внесли в базу данных сайта «Миротворец»
Белорусский блогер Влад А4 (настоящее имя — Владислав Бумага) попал в черный список украинского сайта «Миротворец».
Согласно опубликованным данным, поводом для внесения блогера в базу «Миротворца» стало «участие в мероприятиях, поддерживающих информационную политику России, распространение российской пропаганды».
Там же прикреплена ссылка на телеграм-канал блогера, в котором опубликовано видео с вопросом Бумаги российскому президенту Владимиру Путину, который он задал во время «Прямой линии». Вопрос блогера был посвящен работе платформы YouTube на территории России.
Украинский сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На нем размещаются сведения о тех, кто, по данным авторов, имеет отношение к «агрессии» против Украины.
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