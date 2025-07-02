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Умер актер из сериала «Звездный путь: Энтерпрайз» Питер Генри Шредер

Питер Генри Шредер
Питер Генри Шредер (Фото: Human Animal Life Foundation)

На 91-м году жизни умер американский актер Питер Генри Шредер, известный по ролям в сериале «Звездный путь: Энтерпрайз» и в фильме «Операция «Арго», сообщил Deadline.

Актер скончался 7 июня в медицинском центре для ветеранов во Флориде.

Как пишет Deadline, Шредера призвали в армию США во время Корейской войны, он служил в войсках с 1953 по 1955 год. После возвращения со службы он обучался актерскому мастерству.

В Голливуде он основал продюсерскую компанию PHS Productions, занимался собственными проектами и преподавал в Американской академии драматического искусства.

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В 1979 году Шредер снялся с Мэрил Стрип в фильме «Соблазнение Джо Тайнана». В 2001 году он сыграл Канцлера клингонов в двух эпизодах сериала «Звездный путь: Энтерпрайз». В 2012 году он исполнил роль продюсера в оскароносном фильме «Операция «Арго», который снял актер и режиссер Бен Аффлек.

Также Шредер сыграл эпизодические роли в сериале «Веселая компания» и фильмах «Путешествие к центру Земли» и «Скрывающийся в доме».

Прах Шредера будет доставлен в Лос-Анджелес с воинскими почестями и захоронен на Национальном кладбище для ветеранов. Точная дата церемонии будет объявлена позже.

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Евгений Вахляев
актер смерть США «Звездный путь»
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