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Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джо Маринелли

Джо Маринелли
Джо Маринелли (Фото: Frazer Harrison / Getty Images)

В возрасте 86 лет умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джо Маринелли, сообщает издание The Hollywood Reporter.

Причиной смерти стал рак желудка, рассказала агентству его жена Джин Маринелли, с которой покойный прожил почти 34 года.

Издание также приводит слова актера Марка Дюпласа, с которым Маринелли играл в сериале «Утреннее шоу»: «Я действительно любил его и то, что он отстаивал. Мы не провели вместе 10 000 часов, но во многих отношениях мы были духовно едины».

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Маринелли известен по роли Банни Тальятти в легендарном сериале «Санта-Барбара». Также в его фильмографии роли в сериалах «Скорая помощь», «Доктор Хаус» и «Отчаянные домохозяйки». Одной из последних работ Маринелли стала роль в драматическом сериале «Утреннее шоу».

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Александра Озерова
некролог сериал актер смерть рак
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