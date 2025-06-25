Джо Маринелли (Фото: Frazer Harrison / Getty Images)

В возрасте 86 лет умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джо Маринелли, сообщает издание The Hollywood Reporter.

Причиной смерти стал рак желудка, рассказала агентству его жена Джин Маринелли, с которой покойный прожил почти 34 года.

Издание также приводит слова актера Марка Дюпласа, с которым Маринелли играл в сериале «Утреннее шоу»: «Я действительно любил его и то, что он отстаивал. Мы не провели вместе 10 000 часов, но во многих отношениях мы были духовно едины».

Маринелли известен по роли Банни Тальятти в легендарном сериале «Санта-Барбара». Также в его фильмографии роли в сериалах «Скорая помощь», «Доктор Хаус» и «Отчаянные домохозяйки». Одной из последних работ Маринелли стала роль в драматическом сериале «Утреннее шоу».