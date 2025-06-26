Сын Боярского объяснил госпитализацию отца сложностями после операции

Михаил Боярский (Фото: Елена Никитченко / ТАСС)

Последствия недавно проведенного стентирования артерии в ноге стали причиной госпитализации народного артиста РСФСР Михаила Боярского, сообщил РБК сын актера Сергей Боярский. Он предположил, что отец пробудет в больнице недолго.

«Да, он действительно в больнице. Возникли сложности после стентирования артерии в ноге. Надеюсь, завтра отпустят домой», — сказал Боярский-младший.

«Михаил Сергеевич под наблюдением специалистов», — сообщила также РБК пиар-менеджер артиста Надежда Дуванова.

Стентирование артерии в ноге — это малоинвазивная процедура, используемая для восстановления кровотока в артериях нижних конечностей, которые сужены или закупорены атеросклеротическими бляшками или по другим причинам. В ходе процедуры в артерию вводится специальная металлическая конструкция (стент), которая расширяет сосуд и обеспечивает нормальный кровоток.

В телеграм-канале петербурского Театра им. Ленсовета появилось сообщение о замене Боярского в спектакле «В этом милом старом доме». Вместо него роль Эраста Петровича исполнит артист Александр Сулимов. В театре рассчитывают, что Боярский примет участие в прощальных показах спектакля 2 и 13 июля.