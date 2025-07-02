ФСБ задержала директора «Ростовводоканала» за секретные документы в почте

Евгений Юркин (Фото: Ростовский Водоканал / VK)

Генерального директора АО «Ростовводоканал» Евгения Юркина, задержанного в конце июня в Ростовской области, подозревают в разглашении государственной тайны. Об этом сообщили РБК в пресс-службе региональной УФСБ.

«Установлено, что он [Юркин] направил несекретной почтой в адрес министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области комплект документов, в котором содержались сведения, составляющие государственную тайну, а именно информацию о критически важной инфраструктуре г. Ростова-на-Дону», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщили в ФСБ, в результате действий директора «Ростовводоканала» сведения, содержащие гостайну, попали к лицу, которое не имело соответствующего допуска.

В доме и по месту работы Юркина прошли обыски, в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 283 Уголовного кодекса — разглашение государственной тайны. Максимальное наказание по данной статье при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа — лишение свободы на срок до 4 лет.

В октябре 2024 года айтишника из Москвы с гражданством США и России Фируза Дадобоева приговорили к 13,5 года колонии строгого режима и штрафу в 300 тыс. руб. за попытку передать Соединенным Штатам составляющие гостайну сведения.

По данным ФСБ, Дадобоев незаконным путем получил сведения, составляющие гостайну и собирался их передать представителю американской разведки. Айтишника задержали осенью 2022 года при попытке передачи информации, вину мужчина признал.