ФСБ задержала директора «Ростовводоканала» за секретные документы в почте
Генерального директора АО «Ростовводоканал» Евгения Юркина, задержанного в конце июня в Ростовской области, подозревают в разглашении государственной тайны. Об этом сообщили РБК в пресс-службе региональной УФСБ.
«Установлено, что он [Юркин] направил несекретной почтой в адрес министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области комплект документов, в котором содержались сведения, составляющие государственную тайну, а именно информацию о критически важной инфраструктуре г. Ростова-на-Дону», — говорится в сообщении ведомства.
Как сообщили в ФСБ, в результате действий директора «Ростовводоканала» сведения, содержащие гостайну, попали к лицу, которое не имело соответствующего допуска.
В доме и по месту работы Юркина прошли обыски, в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 283 Уголовного кодекса — разглашение государственной тайны. Максимальное наказание по данной статье при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа — лишение свободы на срок до 4 лет.
В октябре 2024 года айтишника из Москвы с гражданством США и России Фируза Дадобоева приговорили к 13,5 года колонии строгого режима и штрафу в 300 тыс. руб. за попытку передать Соединенным Штатам составляющие гостайну сведения.
По данным ФСБ, Дадобоев незаконным путем получил сведения, составляющие гостайну и собирался их передать представителю американской разведки. Айтишника задержали осенью 2022 года при попытке передачи информации, вину мужчина признал.
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